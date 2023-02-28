Филипп Киркоров спас певицу Валерию от позора перед прямым эфиром шоу «Маска»

Валерия принимает участие в съемках шоу «Маска» вместе с Филиппом Киркоровым. Артисты являются членами жюри, которые всегда эффектно выглядят. Певица подолгу и очень тщательно готовится к выходу в эфир. Однажды звезда испачкалась прямо перед выходом на сцену. О неприятном инциденте она вспомнила в «Вечернем шоу» Довлатовой в эфире «Русского радио».

«Через несколько минут должна была выйти на сцену в ярком розовом пиджаке. Я решила, что нужно руки кремом намазать, поскольку сильно сухие. Визажист открыла крем, нажала на дозатор и из него вылетела огромная блямба, упав на лацкан пиджака! Это крем, три не три, это жирное пятно. Мы были в ужасе, не знали, что делать», – рассказала Валерия.

Тогда их крики услышал поп-король. Он быстро пришел на помощь. Киркоров отдал певице свою брошь, при помощи которой прикрыли пятно на пиджаке. Как оказалось, артист всегда носит с собой украшения для того, чтобы менять образы. Благодаря ему исполнительница вышла в эфир в прекрасном виде и спаслась от позора.