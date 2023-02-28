Газета.Ru: Наталья Рудова заявила, что большинство режиссеров и продюсеров России «не хотят думать»

Актриса театра и кино Наталья Рудова в своих социальных сетях решила объяснить, почему она редко играет в фильмах сильных героинь. По словам знаменитости, в настоящее время порядка 95% российских режиссеров и продюсеров «не хотят думать». В связи с этим кинодеятели приглашают ее на главные роли, которые соответствуют ее привлекательному внешнему виду.

«Красивая —это значит дура или », — написала Рудова.

Актриса также добавила, что пока что в России не снимают картины про «боевых» женщин. По мнению 39-летней звезды, в большинстве современных лент амплуа смелых и сильных личностей достаются только мужчинам.

«Подобные роли, мне кажется, пишутся для мужиков. Уже вокруг них «караван выстраивается», — добавила Наталья.