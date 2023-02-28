Иван Ургант объявил о начале съемок нового телевизионного шоу «Эмпатия Ванюччи»

Иван Ургант написал в своем блоге в Телеграм-канале о начале нового телевизионного проекта с названием "Эмпатия Ванюччи". Шоумен намерен приглашать в передачу в качестве гостей тех людей, которые за год проведения СВО его оскорбили.

"В рамках борьбы и противодействия с непрекращающимися и беспочвенными, огульными нападками в мой адрес со стороны радикально настроенных пародистов, я объявляю о старте съемок авторского телешоу с рабочим названием "Эмпатия Ванюччи", - пошутил комик.

По словам ведущего, главным требованием к гостям является наличие рта. Первым планируется пригласить замечательного театрального режиссера и продюсера Эдуарда Боякова, который идеально подошел под вышеуказанное требование. Ургант добавил, что в выборе гостей, задаваемых вопросов и образа самого телеведущего будет принимать участие руководство театра "Уголок дедушки Дурова".