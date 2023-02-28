Иван Ургант высмеял обвинения режиссера Боякова в его антигосударственной позиции

Юморист и ведущий Иван Ургант высмеял художественного руководителя «Нового театра» Эдуарда Боякова после резкой критики в свой адрес. Режиссер обвинил телеведущего в антигосударственной политике и заявил, что ему не место на российском ТВ.

В своем Телеграме Ургант заявил, что с целью противодействия "непрекращающимся беспочвенным и огульным нападкам в его адрес со стороны радикально настроенных пародистов" он объявляет о запуске нового авторского проекта под названием «Эмпатия Ванюччи». Суть передачи — это искренний разговор с честным человеком.

«Требование ко всем гостям остается прежним. У него должен быть рот. Первым участником станет замечательный продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков, который подходит под все требования», — пошутил Иван.

Он добавил, что выбор вопросов, гостей, образа ведущего был согласован с руководством театра «Уголок дедушки Дурова».