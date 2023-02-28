Яна Рудковская сообщила об отношении своего сына Саши к Лисенку из шоу «Маска»

Новый выпуск четвертого сезона музыкального шоу «Маска» вышел на канале НТВ в минувшее воскресенье, 26 февраля. На сцену вышли 13 персонажей. В необычных костюмах прячутся представители шоу-бизнеса, киноиндустрии, спорта.

В третьем выпуске проекта большинство голосов отдали на разоблачение Лисенка. Жюри практически не сомневалось в том, что за маской этого персонажа скрывалась Яна Рудковская.

Сын музыкального продюсера, как и зрители, не знал, что его мама является одной из участниц шоу. Рудковская призналась, что мальчик к Лысенку не испытывал особой симпатии, у него был другой фаворит. Как отметила Яна, они всей семьей смотрели программу. Во время просмотра Саша сказал: «Мама, болею за Мандрила. Когда уже уберут эту противную Лису».

Стоит сказать, что Лисенок действительно многое сделал для того, чтобы показать себя «противным». Персонаж отчаянно издевался над всеми членами жюри.