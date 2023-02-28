Юрий Лоза призвал не приписывать песням Виктора Цоя политический подтекст

Российский певец, автор-исполнитель и композитор Юрий Лоза в Телеграм-канале решил высказать свое мнение по поводу творчества Виктора Цоя. Как отметил артист, часто люди связывают композиции популярной отечественной группы «Кино» с политикой и протестами.

«Не нужно эстрадным песням приписывать некий политический подтекст, в какой манере бы они ни исполнялись — с надрывом, с хрипом, через губу, с разрыванием маек на груди и размахиванием флагов», — написал музыкант в личном микроблоге.

Лоза процитировал строчки из хитов Виктора Цоя «Я объявляю свой дом» и «Перемен». По его мнению, в них видят политический подтекст.

«Друзья, повторюсь – это строчки текстов, которые каждый произносит от себя. Мой дом также безъядерная зона, как и моя дача. Что касается перемен, то каждый на что-то надеется, ждет лучшего», — добавил Юрий Эдуардович.