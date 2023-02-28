«МК»: Певица Алла Пугачева в Израиле лечится от секретной болезни

Вокруг Народной артистки Аллы Пугачевой в последнее время холит много разных слухов и новостей. Журналисты «Московского комсомольца» выпустили материал, который посвящен Примадонне. Корреспонденты пообщались с родственниками знаменитости. Некоторые источники решили раскрыть подробности из жизни 73-летней певицы.

Как оказалось, Алла Борисовна планировала давно уехать из РФ. Бедрос Киркоров рассказал «МК», что Пугачева уехала в Израиль из-за того, чтобы лечить свою болезнь. Артист не знает, о каком именно недуге идет речь, поскольку эта информация держится в строгой тайне.

Возможно, информация эта засекречена. Она этого раскрывать не хочет. Это дело ее, у нас свободная страна, – сообщил Киркоров-старший.

Репортеры также связались со старшым внуком исполнительницы. Никита Пресняков попросил всех оставить его бабушку в покое и просто «быть человечными».