«МК»: Режиссер РФ Тиронс прокомментировал отмену спектакля с актрисой Чулпан Хаматовой

О том, почему спектакль«Gogolis. Nature Morte» с актрисой Чулпан Хаматовой отменили, проинформировал режиссер Улдис Тиронс.

Как планировалось, премьера спектакля должна была пройти на сцене Нового Рижского театра 28 февраря. Он был поставлен по повести писателя Гоголя «Старые дворяне», передает «МК».

Как сказал режиссер, поспешно было принято «решение» сделать часть постановки на украинском языке. Посля стало ясно, что посыл пьесы размыт, поэтому его решили отменить.

«Это совместное решение, долго работали с настройкой не того ключа. Увидели, во превратилась постановка. Но было слишком поздно. Поняли, то, что представляли себе, работает не так, как думали... С актерами долго оттачивал детали и мизансцены, хотя в процессе общая картина потерялась», - отметил Тиронс.

Напомним, что Хаматова уехала из России. Чулпан выступив против проведения «военной спецоперации» на Украине с 24 февраля 2022 года.



