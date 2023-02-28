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Моргенштерн разводится со своей женой спустя год после расставания

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Моргенштерн разводится со своей женой спустя год после расставания
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Фото из открытых источников

Рэпер Моргенштерн (признан иноагентом)* заявил о начале бракоразводного процесса со своей женой - моделью Диларой Зинатуллиной. Об этом сам исполнитель рассказал в интервью журналистам.

В 2021 году 25-летний артист женился на своей возлюбленной. Через несколько месяцев после свадьбы пара перебралась жить в ОАЭ. Но брак быстро дал трещину. Уже через год супруги объявили о расставании.  На днях Моргенштерн заявил, что подал заявление на развод.

«Сегодня официально подали на развод. Дело не в ней, дело во мне. Просто отношения — это не мое. Я надеюсь, что Дилара найдет себе подходящего мужчину», — сказал певец в интервью изданию Bugatti podcast.

После расставания Зинатуллина продолжила общение с экс-возлюбленным. Она называла рэп-исполнителя «одним из самых дорогих людей мира», отмечая, что хотела развития отношений с популярным музыкантом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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