Моргенштерн разводится со своей женой спустя год после расставания

Рэпер Моргенштерн (признан иноагентом)* заявил о начале бракоразводного процесса со своей женой - моделью Диларой Зинатуллиной. Об этом сам исполнитель рассказал в интервью журналистам.

В 2021 году 25-летний артист женился на своей возлюбленной. Через несколько месяцев после свадьбы пара перебралась жить в ОАЭ. Но брак быстро дал трещину. Уже через год супруги объявили о расставании. На днях Моргенштерн заявил, что подал заявление на развод.

«Сегодня официально подали на развод. Дело не в ней, дело во мне. Просто отношения — это не мое. Я надеюсь, что Дилара найдет себе подходящего мужчину», — сказал певец в интервью изданию Bugatti podcast.

После расставания Зинатуллина продолжила общение с экс-возлюбленным. Она называла рэп-исполнителя «одним из самых дорогих людей мира», отмечая, что хотела развития отношений с популярным музыкантом.