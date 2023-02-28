На концерте Филиппа Киркорова в Самаре во время массовой давки пострадал зритель

Концерт певца эстрады Филиппа Киркорова в Самаре прошел с инцидентом. Во время исполнения поп-королем российской сцены песни «В саду Эдемовом» зрители, присутствующие в зале, устроили массовую давку. В ней пострадал молодой человек.

Исполнитель спустился в зал со сцены. Тогда толпа поклонников ринулась к кумиру. Очевидцы сообщают, все начали давить друг друга, а один зритель едва не упал на самого певца. Но Киркоров вовремя среагировал, подхватив пострадавшего. Видеоролик с выступления был опубликован Telegram-каналом «НеМалахов СЛИВки».

«Я держу!» — крикнул певец в микрофон.

Добавим, что концерт Филиппа Бедросовича состоялся 26 февраля. Выступление проходило во Дворце Спорта. Двухчасовое шоу собрало тысячи поклонников из Самары и области.