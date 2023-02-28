Регина Тодоренко заявила, что вскоре готовится стать мамой в третий раз

Телеведущая и певица Регина Тодоренко шокировала поклонников роликом, на котором показала процесс подготовки к третьим родам. Такой контент от любимицы оценили далеко не все подписчики.

В комментариях фанаты назвали звезду вульгарной, которая лишь позорит своего мужа Влада Топалова. Также комментаторы чрезмерно раскрепощенной ведущей посоветовали быть скромнее. Хотя были и те, кто вместо супругов рассуждали, нужен им еще один ребенок или нет.

В видео было запечатлено, как Тодоренко и Топалов проводят время дома. Певец сидит на диване и играет на гитаре. Регина в это время лежит неподалеку в нижнем белье. Тодоренко тужится и пытается дышать с закинутыми за плечи ногами. Такое упражнение, а также отсутствие одежды на артистке в момент выполнения упражнения, у фолловеров вызвало много вопросов.