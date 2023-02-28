Режиссер Нового Рижского театра о провале Чулпан Хаматовой: «Мы увидели, во что превратилась постановка»

В конце февраля и начале марта в Риге ждали на премьерный показ спектакля Gogolis.Nature Morte в главной роли с Чулпан Хаматовой. Однако неожиданно постановку решили снять с показа.

Актриса к премьере готовилась несколько месяцев. Она утверждала, что проект зрителям точно понравится. Для выступления артистка учила латышский и украинский языки. Но затея провалилась. Ситуацию решил прокомментировать режиссер Нового Рижского театра.

Мы видели, во что в итоге превратилась эта постановка. Было слишком поздно. Поняли, что то, что мы представляли, работает не так...С актерами много времени оттачивал все детали и мизансцены. Но в процессе спектакль потерял общую картину. Мы работали с настройкой не того ключа, - заявил Ултис Тиронс.

По словам театрала, делать такую многоплановую и трудную работу на латышском и украинском языках было большой ошибкой.