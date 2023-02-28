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Режиссер спектакля с Чулпан Хаматовой объяснил отмену постановки в Риге совместным решением

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Режиссер спектакля с Чулпан Хаматовой объяснил отмену постановки в Риге совместным решением
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Фото из открытых источников

Новый Рижский театр отменил спектакль на латышском языке с участием Чулпан Хаматовой в главной роли буквально за день до показа. Постановка Gogolis. Nature Morte должна был пройти 28 февраля. Также показы были запланированы на 1, 2, 3, 4, 30 и 31 марта, 1 и 2 апреля в Риге.

Практически все билеты раскупили. Зрители хотели посмотреть, как российская артистка на латышском языке будет играть. В заявлении театра сказано о творческом провале как о главной причине отмены спектакля. Режиссер Улдис Тиронс отметил, что это было совместным решением.

«То, что мы себе представляли в шоу, работает не так, как ранее думали… Много времени оттачивали детали и мизансцены, но в итоге потерял общую картину», — сказал режиссер.

Возможно, театр поспешил с идеей проведения спектакля на латышском и украинском языках. Как сообщается, стоимость билетов покупателям будет возвращена. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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