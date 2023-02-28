Саундтрек Atomic Heart Игоря Скляра попал в топ-10 чарта «Яндекс Музыки»

Ремикс композиции «Комарово» из Atomic Heart в исполнении Игоря Скляра, а также обработке Валерия DVRST Зайцева попал в топ-10 чарта «Яндекс Музыки» и занял шестую строчку. Данная информация опубликована на официальном портале площадки.

К тому же, в чарт «Яндекс Музыки» попали несколько песен из саундтрека Atomic Heart. Все они представляют собой ремиксы знаменитых советских хитов.

16 место досталось «Траве у дома» («Земляне»), на 24 месте расположилось «Звёздное лето» (Аллы Пугачёвой), на 34 месте песня «Арлекино» (Аллы Пугачёвой). 61 место у медленной версии «Комарово» (поет Игорь Скляр) и на 93 место оказался трек «Стоят девчонки» (исполняет Мария Пахоменко, Александр Колкер).

Добавим, что релиз Atomic Heart прошел 21 февраля. Шутер вышел на PlayStation 4 и 5, ПК, Xbox One, Series X/S.

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