StarHit: в 90-х годах фигурист Роман Костомаров бросил Татьяну Навку ради Анны Семенович

Для тех, кто не знает биографию певицы Анны Семенович, трудно представить, что в конце 90-х годов она была фигуристкой. Именно артистка разбила пару будущих олимпийских чемпионов — Татьяны Навки и Романа Костомарова.

В 1998 году фигурист перешел в группу самого известного тренера в танцах на льду Натальи Линичук. Новую партнершу в Штатах спортсмену искали всеми миром. Ей стала Навка. Потенциал увидел Александр Жулин, которого с Татьяной связывали личные отношения. Хотя дуэт жил и работал за рубежом, представлял РФ.

По словам Костомарова, они с Навкой очень много ругались. Со временем конфликты становились все более острыми. Поскольку Татьяна встречалась с Жулиным, он за нее во всех ситуациях заступался.

Тогда Роман совершил побег к Анне Семенович. Такое решение ему порекомендовала Линичук. Она считала, что будущая солистка группы «Блестящие» более чувственна, поэтому с ней Роман обречен на успех.

Уже в 1999 году новоиспеченный дуэт получил серебро чемпионата РФ. Но на ЧМ в Европе они занимали строчки не выше 13 в турнирной таблице. Где-то через Роман понял, что погорячился, позвонил Навке и они договорились, что снова попробуют кататься вместе.