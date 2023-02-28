StarHit: в 90-х годах фигурист Роман Костомаров бросил Татьяну Навку ради Анны Семенович

Екатеринбуржцам пришли коммунальные счета за февраль. Одна цифра в них выросла аж в целых четыре раза. Нововведение коснулось жителей дома на ул.
Прощеное воскресенье отмечается в этом году 26 февраля. Православные друг у друга просят прощения для того, чтобы вступить в Великий пост с чистой
Лишь спустя год общественности стало известно о гибели в зоне проведения СВО на Украине сразу 13 бойцов из Ростовской области. Смертельные ранения
В Сети появились фото и видео концерта в Израиле Лаймы Вайкуле. В финале выступления артистка решила поддержать зрителей, которые скандировали
Екатеринбуржцам пришли коммунальные счета за февраль. Одна цифра в них выросла аж в целых четыре раза. Нововведение коснулось жителей дома на ул.
Прощеное воскресенье отмечается в этом году 26 февраля. Православные друг у друга просят прощения для того, чтобы вступить в Великий пост с чистой
Блогер Юрий Дудь* (признан иноагентом в РФ, - ред.) по случаю годовщины специальной военной операции опубликовал пост, в котором раскритиковал
МЧС развернуло пункт помощи возле многокилометровой пробки на Пермском тракте. Движение транспорта затруднено второй день. Некоторые уральцы в
Список предметов, которые нужно незамедлительно выбросить, если они есть дома. 1. Посуда с надглазурной росписью. При надглазурной росписи
Как пишет издание ВЗГЛЯД, после землетрясений на территории Сирии и Турции видеоролик со своим рассказом о космическом оружии активно набирает в Сети