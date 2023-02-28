StarHit: Звезда сериала «След» актер Николай Зазуля мучительно умирает от рака

Все началось с пятнышка на левой руке. Постепенно оно начало разрастаться. Вскоре подобные черные появились по всему телу. Когда врачи сделали биопсию, диагностировали страшный диагноз - рак.

В эфире передачи «За гранью» на НТВ Николай рассказал, что два года живет впроголодь. Денег на лечение нет, а полис не дает возможность сделать все процедуры бесплатно. Поэтому Зазуля поросил помощи у поклонников. Благодаря им удалось собрать 35 тысяч.

Кроме того, у артиста умер отец. На его похороны сын взял кредит, но еще не выплатил. Актер должен полмиллиона коллекторской компании, и 100 тысяч за коммунальные услуги. Света в доме нет.