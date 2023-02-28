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Тяжелобольному модельеру Юдашкину отказали в лечении рака за границей

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Тяжелобольному модельеру Юдашкину отказали в лечении рака за границей
Знаменитости
Фото из открытых источников

Впервые за долгое время стали известны подробности состояния здоровья известного дизайнера Валентина Юдашкина. Дочь модельера на YouTube-канале рассказала, что происходит в звездной семье.

По словам девушки, состояние ее отца улучшилось, и даже медики дают позитивные прогнозы. Но это произошло благодаря российским врачам.

Как оказалось, в 2016 году у модельера нашли опухоль и он планировал поездку за рубеж. Но за границей специалисты отказались его лечить. Также Галина отметила, что лекарственные средства, которые применяют для лечения рака знаменитости, именно российского производства. После их применения модельеру стало лучше. 

Напомним, диагноз Валентину поставили в 2016. Однако только в 2022 году Юдашкин открыто рассказал об онкологии. Сперва от болезни пострадали почки, затем недуг распространился на другие органы.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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