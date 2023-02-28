У актрисы Анастасии Заворотнюк появились шансы на выздоровление

Несколько лет Анастасия Заворотнюк борется со смертельным недугом - раком мозга. Недавно стало известно, что у звезды «Моей прекрасной няни» появились шансы на выздоровление.

Эксперты считают глиобластому - самой опасной формой онкологии. В мозге опухоль может оставаться незамеченной длительное время. Но медицина продолжает развиваться, и у Насти появилась надежда на выздоровление. Дело в том, что в РФ начали использовать новую методику лечения по «выжиганию раковых клеток».

Этот метод основывается на том, что после курсов химиотерапии либо удаления опухоли можно избавиться от раковых клеток в органе. Известно, что начнут тестировать методику в 2023 году. Судя по прогнозам, она может подарить Заворотнюк шанс на выздоровление или длительную ремиссию.