Виталий Милонов: певица Пугачева не пускала на сцену талантливых артистов

Прощеное воскресенье отмечается в этом году 26 февраля. Православные друг у друга просят прощения для того, чтобы вступить в Великий пост с чистой
МЧС развернуло пункт помощи возле многокилометровой пробки на Пермском тракте. Движение транспорта затруднено второй день. Некоторые уральцы в
Список предметов, которые нужно незамедлительно выбросить, если они есть дома. 1. Посуда с надглазурной росписью. При надглазурной росписи
Подруга Филиппа Киркорова раскритиковала вокальные данные Яны Рудковской, которые та продемонстрировала на шоу «Маска». Программу транслирует канал
Певица и ведущая Ольга Орлова более двух недель назад стала мамой. Она родила второго ребёнка. Беременность звезды была долгожданной, а сами роды
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире шоу «Злые языки» на RUTUBE рассказал о совместной работе с Николаем Носковым в далеком прошлом. Как
Жительница Екатеринбурга была обманута кибермошенниками, которые взломали ее аккаунт на портале «Госуслуги» и попытались взять на ее имя кредит.
Средняя цена за квадратный метр на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге побила рекорд. Она составила 104, 3 тыс. рублей. Такие данные приводит
В небе над Санкт-Петербургом действительно был обнаружен неопознанный летающий объект. Именно из-за него 28 февраля закрыли воздушное пространство.
Участника специальной военной операции (СВО) в Новосибирске не пустили в бар Respublica в военной форме. Об этом сообщила мать бойца. В баре