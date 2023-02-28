Виталий Милонов: певица Пугачева не пускала на сцену талантливых артистов

Алла Пугачева в свое время прилагала все усилия, чтобы не пустить на российскую эстраду талантливых артистов, которые могли ей составить конкуренцию. В этом уверен депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

По словам политика, отечественный шоу-бизнес в настоящее время переживает эпоху застоя, поскольку на эстраде нет новых лиц.

«Получается какой-то стареющий пантеон, начиная с Пугачевой, которая не поет уже 20 назад и не пускает никого», — сказал Милонов.

От подчеркнул, что ТВ зациклено на отдельных фигурах, которые не дают протиснуться никому.

«Эта тусовка не никого не пускала, кто бы не прошел этот «сатанинский кастинг», — добавил депутат.

Политик убежден, что в стране есть огромное количество талантливых ведущих и музыкантов. Нужно приглашать на экраны таких людей вместо того, чтобы ждать возвращения сбежавших звезд.