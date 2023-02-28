Зепюр Брутян впервые продемонстрировала свой беременный живот вблизи

Популярная актриса Зепюр Брутян, которая является второй женой Павла Прилучного, показала вблизи беременный живот. Ранее новости об интересном положении знаменитости никто официально не подтверждал.

Теперь скрывать беременность бессмысленно. Поэтому Зепюр решила опубликовать новый снимок, на котором позирует в бежевых брюках и белом боди. Этот наряд подчеркивает округлившийся животик девушки.

Как призналась Брутян, последние дни были очень насыщенными, поэтому она захотела взять несколько выходных и провести свободное время в семейном кругу.

Прилучный и Брутян зарегистрировали официально брак 25 августа 2022 года. Поженились они спустя несколько месяцев после знакомства. Для актрисы этот ребенок будет первым. У Павла есть двое детей от брака с Агатой Муцениеце.