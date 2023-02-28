Жена Малинина высказалась о женихе дочери и впервые показала его фото

Жена Александра Малинина поздравила свою дочь Устинью с грядущей свадьбой. Эмма ее возлюбленного назвала надежным парнем, который уже стал родным для их семьи. Помимо того, она впервые опубликовала снимок, на котором наследница позирует вместе с женихом. Супруга Малинина также назвала имя кавалера. Его зовут Зак.

«Поздравляю доченька с помолвкой! Ты сказала „Да“. Конечно же, я тоже говорю „Да“. Дружба очень серьезно показывает человека, твой избранник показал себя надежным, особенно в экстремальных ситуациях», — написала Эмма.

Будущая теща заметила, что парень всегда поддерживал ее дочь и находился в трудные моменты рядом с ней.

«Партнер по жизни — это надежное плечо, теперь оно есть у тебя! Поверь, это дорогого стоит. Зак —просто замечательный парень, он в нашей семье стал родным».

Отметим, что о помолвке 22-летней Устиньи стало известно недавно. В блоге девушка опубликовала фотографию с кольцом, подаренным любимым мужчиной. Девушка призналась, что избранник сделал ей предложение.