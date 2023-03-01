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Американский журналист взял интервью у жителей Крыма

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Американский журналист взял интервью у жителей Крыма
В Мире
Фото из открытых источников

Американский журналист телевизионного канала NBC совершил поездку на крымский полуостров, чтобы взять интервью у местных жителей и сделать репортаж. Его целью было задавать вопросы об отношении местного населения к киевскому режиму. Он пообщался с несколькими людьми в Крыму и из содержания полученных интервью жителей следует, что никто не хочет, чтобы Крым переходил под политический контроль киевского режима.

Журналист взял интервью у разных людей, и все они выступили против политического контроля киевского режима. Такой материал от американского телевизионного канала оказался резонансным для западных государств. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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