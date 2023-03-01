«А красивый москаль?»: Норкин высмеял концерт Сердючки в Израиле против России и СВО

Украинский артист Андрей Данилко (выступает под псевдонимом Верка Сердючка) на концерте в Израиле выступил против России и специальной операции. Андрей Норкин высмеял антироссийские выпады знаменитого певца.

«Откровенно кровожадные песни исполняют даже те, кто ранее без капли стеснения зарабатывать на публике из России. Вдруг украинский язык вспомнила Светлана Лобода. В новом ролике она танцует с танцовщицами в вышиванках, обещает РФ "реки крови", "месть" со стороны Украины. А Андрей Данилко на недавнем выступлении в Израиле скакал с украинским флагом на сцене, призвав "гнать с Украины москалей"», - сказал ведущий.

Норкин также показал видео с концерта Верки Сердючки. Исполнитель произнес: «Геть с Украины, москаль некрасивый». В этой песне телеведущий увидел повод для издевательского комментария.

«А красивый не геть? Как это, придумывается все?».