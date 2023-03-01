Актриса Марина Федункив проинформировала о конфликте на съемках телесериала «Реальные пацаны»

Актриса Марина Федункив снялась в очередном проекте своей близкой подруги и режиссера Жанны Кадниковой под названием «Кафе «Куба». Передача выходит на канале ТНТ.

Вместе знаменитости работали в телесериале «Реальные пацаны», но их отношения в то время были очень натянутыми. Исполнительница роли матери главного героя в откровенном интервью призналась, что часто конфликтовала с Кадниковой на съемках первого сезона. По признанию актрисы, ранее она училась на режиссера и однажды довела до слез коллегу, поскольку с трудом воспринимала ее замечания или критику.

«Ох, и намучилась со мной она, я буквально доводила ее до слез, пока все не обсудили, не договорились, что каждый будет выполнять исключительно свою работу», — говорит Федункив.

Оказалось, что конфликт пошел и Марине, и Жанне на пользу. С тех пор знаменитости не только тесно сотрудничают, но стали хорошими подругами.