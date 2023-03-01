Ани Лорак и актер Марк Богатырев снялись в романтической сцене

Ани Лорак долго не могла вернуться к привычному графику на фоне непростых политических событий. Только несколько месяцев назад Каролина Куек (настоящее имя артистки) снова стала выходить на публику и вернулась к своему творчеству.

Примерно несколько недель назад певица порадовала поклонников творческими новинками. На днях исполнительница анонсировала премьеру новой композиции под названием «Рядом, но не вместе». Параллельно состоится премьера видеоклипа на песню.

В Сети появился тизер видеоролика. Он оказался очень любопытным из-за того, что Ани вместе с российским актером Марком Богатыревым сыграли влюбленную пару. Лорак и ее партнер участвуют в романтических сценах. Фанаты отметили, что певица и артист создали красивую пару лирических героев.

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