Артист России Филипп Киркоров появился на шоу «Маска» в цветах флага Украины

Костюм артиста Филиппа Киркорова у россиян вызвал негодование. Певец в эфире шоу «Маска», которое транслирует канал НТВ, пришел в костюме флага Украины.

На проекте певец выступает в качестве председателя жюри. Каждый выпуск он находит, чем удивить присутствующих и телезрителей.

На запись нового выпуска Киркоров пришел в сине-желтом костюме, подобрав кольца в соответствующих цветах. Артист облачился в ярко-желтую шляпу с синей ленточкой, желтую майку, синий пиджак, синие джинсы.

Почему Филипп Бедросович выбрал именно такой наряд, непонятно. Однако не исключено, что это «совпадение». Подобное произошло во время выступления Игоря Николаева и Кристины Орбакайте, которые спели «Осенний марафон» в костюмах цвета украинского флага.