Диктор Владимир Березин сообщил о серьезной болезни у 82-летней Светланы Моргуновой

После смерти сына Светлана Моргунова перестала выходить на связь с близкими и друзьями и начала вести затворнический образ жизни. Месяц назад сообщалось, что здоровье легендарного диктора оставляет желать лучшего.

Приоткрыть завесу тайны решил ее друг Владимир Березин. Он рассказал, что нечасто общается со Светланой Михайловной, поскольку она не хочет, чтобы ее беспокоили. Но знает, что дела совсем плохи.

Связано это со страшным недугом, который он не захотел озвучивать. Впрочем, как признался Березин, этот диагноз часто ставят у пожилым людям и болезнь неизлечима.

Владимир Александович добавил, что 82-летняя Моргунова в настоящее время далека от «прежней тусовки». Он уверен, что спасти ее уже нельзя. Диктор живет в «своем мире», а медики в данной ситуации бессильны. К сожалению, отечественная знаменитость постепенно уходит от привычного для нее мира, заключил актер.



