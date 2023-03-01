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Дирижер РФ Сергей Скрипка раскритиковал исполнителей рэпа и поп-музыки

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Дирижер РФ Сергей Скрипка раскритиковал исполнителей рэпа и поп-музыки
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Фото из открытых источников

Сергей Скрипка, российский дирижер симфонического оркестра Минкульта РФ, дал оценку отечественным исполнителям таких направлений, как поп и рэп. По его словам, он не понимает, чем исполнители вышеуказанных жанров могут заинтересовать слушателей. Рэп-исполнители и представители поп-музыки являются мелкими, неинтересными, непоэтичными авторами, которые могут лишь срифмовать что-то вроде «ботинок-полуботинок», уверен знаменитый дирижер.

Сергей считает, что под песни современных рэперов и поп-артистов можно потанцевать в клубе, не более того. Однако эти композиции относить к искусству нельзя, поскольку они являются просто набором букв.

«Как и рэп, где ничего нет, помимо способности к мелодекламации», - сказал Скрипка.


Также он признался, что раньше интересовался творчеством Сергея Шнурова. Но сейчас музыканты группы «Ленинград» его больше не впечатляют.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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