Евгений Пригожин заявил о наличии оптических и радиолокационных спутников у ЧВК «Вагнер

Бизнесмен Евгений Пригожин опроверг сообщение помощника Госдепа США о том, что якобы китайская компания Spacety Co, внесенная в черный список, занимается поставками спутниковых снимков для ЧВК «Вагнер». По словам предпринимателя, в этом нет никакой необходимости.

«ЧВК «Вагнер» уже полтора года имеет почти два десятка спутников, часть из которых - радиолокационные, а остальные - оптические. Поэтому Госдеп США немножечко провалился во времени», — объяснил Пригожин.

По его словам, «музыканты» с вниманием наблюдают за всеми точками мира, в частности за госдепом США.

Ранее Совет командиров ЧВК «Вагнер» опубликовал заявление, в котором признал власти США, Великобритании и Канады обер-террористическими и незаконными.