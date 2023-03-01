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Фигурист Авербух заявил, что Домнина каждый день проводит время с мужем Костомаровым в больнице

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Фигурист Авербух заявил, что Домнина каждый день проводит время с мужем Костомаровым в больнице
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Фото из открытых источников

Тренер Илья Авербух рассказал, что жена Романа Костомарова Оксана Домнина обеспокоена здоровьем супруга. Женщина каждый день проводит время с фигуристом в больнице.

«Этот год стартовал тяжело. Эту тяжесть все испытали. И Рома, и Оксана, и я, и вся ледовая семья, с которой работаем много лет. С Оксаной ежедневно на связи. Звоню утром и вечером, пишу СМС. Судя по ее голосу, она держится молодцом. Оксана — сильная женщина, переживает за мужа, следит за его лечением. Восхищаюсь ею, каждый день ездит в больницу, проводит с Ромой время. У меня тоже есть информация, напрямую общаюсь с докторами «Коммунарки». Все верим, что он справится с ударом судьбы», – поделился Авербух.

Напомним, Костомаров попал в реанимацию 10 января. Позже фигуриста перевели в «Коммунарку». После ампутации стоп и нескольких пальцев на руках сообщалось, что спортсмен находится в тяжелом состоянии, у него поражен мозг, развился менингит, появились проблемы с печенью.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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