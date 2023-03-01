Григорий Лепс подтвердил дуэт с певцом SHAMAN

В первый день весны в Москве проходит церемония вручения Российской национальной премии «Виктория». В числе знаменитостей на красной дорожке появился Народный артист Российской Федерации Григорий Лепс.

60-летний певец был одет во все черное. Как отметил музыкант, в числе его фаворитов есть двое молодых артистом. Это Ваня Дмитренко и Ярослав Дронов, который гражданам РФ более известен как певец SHAMAN.

Лепс подтвердил слухи, что он планирует выступить в паре с исполнителем песни «Встанем».

«SHAMAN — великолепный певец, поэтому дуэт будет», — признался Григорий Викторович.

Напомним, впервые о том, что планируется запись совместного трека заявили в августе. По всей видимости, совсем скоро творение смогут оценить поклонники.