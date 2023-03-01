Ида Галич подтвердила, что она больше не дружит с Настей Ивлеевой

МЧС развернуло пункт помощи возле многокилометровой пробки на Пермском тракте. Движение транспорта затруднено второй день. Некоторые уральцы в
Несмотря на то, что последние месяцы свердловчане жалуются на большие суммы в квитанциях ЖКХ, остались граждане, которые могут рассчитывать на скидки
В Волгограде десятки горожан оказались вовлечены в череду ОРВИ. Заболевая, люди рассчитывали выздороветь за несколько дней, но болезнь затянулась на
Певец Ярослав Дронов (Shaman) заявил, что «некий гражданин» написал обращение в УМВД по Тульской области о проверке его песни «Я русский» на
В сеть просочилось первое фото краба Себастьяна из полнометражного ремейка "Русалочки" с живыми актерами. Маленький ракообразный Ариэль в исполнении
Певица и ведущая Ольга Орлова более двух недель назад стала мамой. Она родила второго ребёнка. Беременность звезды была долгожданной, а сами роды
Загадочные синие свечения наблюдали местные жители перед землетрясением в Турции. Ученые объяснили их появление. Вспышки связали с электрическими
В небе над Санкт-Петербургом действительно был обнаружен неопознанный летающий объект. Именно из-за него 28 февраля закрыли воздушное пространство.
Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал назначение главой петербургского «Манежа» Анны Яловой, которая является родственницей бывшего президента
Дорожники проанализировали причины гигантской пробки, образовавшейся на Пермском тракте (на федеральной трассе P-242) вечером в воскресенье, 26