Ида Галич подтвердила, что она больше не дружит с Настей Ивлеевой

Несколько лет назад Настя Ивлеева и Ида Галич были неразлучны. Девушки вместе снимали видеоролики, отдыхали, делились совместными фото. Затем в отношениях подруг неожиданно произошел разлад.

В Телеграм-канале Ида подтвердила, что больше их с Настей ничего не связывает.

«То, что никогда не будем друзьями, сто процентов. У друзей воровать контент не принято», – пишет в микроблоге она.

Поводом для подобного сообщения стал ролик, опубликованный на YouTube-канале Ивлеевой. В кадре блогер говорит, что они с Галич стали чужими людьми. При этом ведущая подчеркнула, что ее экс-подруга зачастую лишнее говорит в своем микроблоге.

Ида язвительно поблагодарила Ивлееву за то, что та выбрала ее хороший снимок для обложки видеоролика. И также добавила, что на вопросы своих подписчиков она отвечает очень аккуратно, в сторону Насти в том числе.