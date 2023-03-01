Юмористка РФ Виктория Складчикова заявила о желании покинуть шоу «Stand Up» на канале ТНТ

Знаменитая юмористка Виктория Складчикова рассказала о том, что неоднократно думала над уходом из проекта «Stand Up», который транслирует канал ТНТ.

В интервью Карену Адамяну, которое было опубликовано на YouTube, комикесса заявила, что подобные мысли ее посещали, причем не один раз.

«Знаешь, все чаще об этом думаю», — вздохнула Складчикова.

Дело в том, что Виктория мечтает о сольном концерте, а над ним нужно много и упорно работать. Складчикова даже пробовала писать к сольнику монологи, однако работа юмористическом шоу занимает очень много времени. Звезде не понравилось, как она написала текст.

Девушка принимала участие проектах «Comedy Баттл» и «Открытый микрофон». В проект «Stand Up» юмористка РФ пришла только в 2018 году.