Юмористка РФ Виктория Складчикова заявила о желании покинуть шоу «Stand Up» на канале ТНТ

МЧС развернуло пункт помощи возле многокилометровой пробки на Пермском тракте. Движение транспорта затруднено второй день. Некоторые уральцы в
Список предметов, которые нужно незамедлительно выбросить, если они есть дома. 1. Посуда с надглазурной росписью. При надглазурной росписи
В Волгограде десятки горожан оказались вовлечены в череду ОРВИ. Заболевая, люди рассчитывали выздороветь за несколько дней, но болезнь затянулась на
В сеть просочилось первое фото краба Себастьяна из полнометражного ремейка "Русалочки" с живыми актерами. Маленький ракообразный Ариэль в исполнении
Певец Ярослав Дронов (Shaman) заявил, что «некий гражданин» написал обращение в УМВД по Тульской области о проверке его песни «Я русский» на
Певица и ведущая Ольга Орлова более двух недель назад стала мамой. Она родила второго ребёнка. Беременность звезды была долгожданной, а сами роды
В небе над Санкт-Петербургом действительно был обнаружен неопознанный летающий объект. Именно из-за него 28 февраля закрыли воздушное пространство.
Средняя цена за квадратный метр на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге побила рекорд. Она составила 104, 3 тыс. рублей. Такие данные приводит
Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал назначение главой петербургского «Манежа» Анны Яловой, которая является родственницей бывшего президента
Дорожники проанализировали причины гигантской пробки, образовавшейся на Пермском тракте (на федеральной трассе P-242) вечером в воскресенье, 26