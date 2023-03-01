Манучаров грубо ответил Урганту на шутку о YouTube-передаче «Эмпатия Манучи»

Вячеслав Манучаров, российский телеведущий, на личной странице в соцсети публично выясняет отношения с шоуменом Иваном Ургантом. Артист грубо ответил ведущему Первого канала. Ранее юморист высмеял его YouTube-проект «Эмпатия Манучи».

По мнению Вячеслава, Иван такими высказываниями в который раз доказал, что у него напрочь отсутствует чувство юмора. Хороший юмор – это первый признак интеллекта, добавил Манучаров.

Также он припомнил Урганту, что его программа «Вечерний Ургант» была скопирована у зарубежных коллег. Поэтому ведущий не удивлен, что опальный шоумен хочет создать новое шоу «Эмпатия Вануччи» по примеру его программы «Эмпатия Манучи».

Напоследок Вячеслав порекомендовал коллеге быть аккуратнее в своих шутках. По его словам, один представитель Первого канала уже дошутился и теперь находится в списке иноагентов, а его семья уехала Израиль.