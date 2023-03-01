Михалкова заявила, что у нее в планах покинуть Москву

Российская актриса театра и кино Надежда Михалкова не любит жить в самом центре мегаполиса. Артистку многое связывает с жизнью именно за городом.

До школы знаменитость долго жила в подмосковном доме своих родителей, и наедине с природой не скучала. Позже она попробовала жить в большом городе, однако этот опыт только помог Михалковой осознать, что она совершенно не чувствует себя городским жителем.

Надежда Никитична говорит о том, что прямо сейчас переехать в загородный дом ей не дают обстоятельства. Дело в том, что дети популярной актрисы (у нее подрастает 11-летняя дочь Нина и 8-летний сын Иван) ходят в городскую школу. Звездным наследникам будет трудно добираться до места учебы.

Однако, когда дети подрастут, знаменитость планирует обязательно поселиться в какой-либо хижине у реки подальше от Москвы.