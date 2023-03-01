Модель Виктория Лопырева в свадебном платье сообщила, что была замужем несколько раз

Виктория Лопырева тщательно скрывает свою личную жизнь. На днях модель приняла участие в модном показе. На фоне слухов о расставании со своим возлюбленным она неожиданно облачилась в свадебное платье.

Долгое время знаменитость проживает за рубежом вместе с сыном. Муж манекенщицы Игорь Булатов живет в столице.

На днях ведущая порадовали новым снимком с мероприятия. Фото она интригующе подписала:

Мои свадебные платья (получилось так, что не одно) в реальности были минималистичными. Свадьбы прошли в узком кругу, то шикарное, за сотню тысяч долларов, которое ни разу не надела, хранится в модном доме одного дизайнера. Возможно, продам его когда-нибудь на аукционе.

Свадебное платье поклонники высоко оценили. Они отметили, что их кумир прекрасно выглядит в любом виде и любой одежде.



