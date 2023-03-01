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Перед известной оперной певицей из России Анной Нетребко закрыли двери за границей

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Перед известной оперной певицей из России Анной Нетребко закрыли двери за границей
Знаменитости
Фото из открытых источников

У оперной звезды Анны Нетребко появились проблемы. С певицей разорвали контракты многие знаменитые театры, из-за чего она просидела более 2-х месяцев без работы. Но вскоре российская артистка вернулась на сцену.

Оказалось, что в некоторых странах видеть у себя певицу РФ не желают, даже несмотря на то, что Анна открестилась от своей родины. Концерт Нетребко был отменен на Тайване. Сегодня появилась новость, что исполнительницы и ее супруг Юсиф Эйвазов должны были появится на сцене концертного зала в Тайбее. Организаторы объяснили отмену выступления тем, что будущее мероприятие вызвало «большое беспокойство со стороны общественности».

Нетребко отмену концерта никак не комментирует. Ранее знаменитость заявила, что на родину не собирается возвращаться. Зато муж Анны продолжает выступать изредка в России. В минувшем году, к примеру, состоялось масштабное музыкальное шоу в «Крокус Сити Холла» с участием Кирилла Туриченко и Юсифа Эйвазова.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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