Перед известной оперной певицей из России Анной Нетребко закрыли двери за границей

Несмотря на то, что последние месяцы свердловчане жалуются на большие суммы в квитанциях ЖКХ, остались граждане, которые могут рассчитывать на скидки
МЧС развернуло пункт помощи возле многокилометровой пробки на Пермском тракте. Движение транспорта затруднено второй день. Некоторые уральцы в
О том, как дожить до 100 лет, при этом быть бодрым и здоровым рассказал уральский врач. Он сообщил о чекапе для тех, кому исполнилось 45. По словам
В сеть просочилось первое фото краба Себастьяна из полнометражного ремейка "Русалочки" с живыми актерами. Маленький ракообразный Ариэль в исполнении
Певица и ведущая Ольга Орлова более двух недель назад стала мамой. Она родила второго ребёнка. Беременность звезды была долгожданной, а сами роды
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире шоу «Злые языки» на RUTUBE рассказал о совместной работе с Николаем Носковым в далеком прошлом. Как
На вопросы местных жителей о том, сколько времени будет занимать перепрограммирование счетчиков на свет, ответил Николай Смирнов, министр энергетики
В небе над Санкт-Петербургом действительно был обнаружен неопознанный летающий объект. Именно из-за него 28 февраля закрыли воздушное пространство.
Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал назначение главой петербургского «Манежа» Анны Яловой, которая является родственницей бывшего президента
Состоянием на сегодняшний день количество пациентов, заболевших коронавирусом, за одну неделю не превышает 90 тысяч человек. Это примерно на 11