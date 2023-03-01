Поплавская заявила, что Ургант никогда не сможет стать «уникальным ведущим особенного проекта»

Популярная телевизионная ведущая и актриса Яна Поплавская в своем Телеграм-канале решила пристыдить Ивана Урганта за неудачную, по ее мнению, шутку о Ютуб-шоу «Эмпатия Манучи» с ее ведущим Вячеславом Манучаровым.

Как заявила Поплавская, она считает «ужасно стыдным» высказывание шоумена по поводу разработки новой авторской передачи.

«Как Филипп Киркоров, который по-русски перепевал песни зарубежных музыкантов, возвысив себя над остальными артистами, так Ургант решил, что «Вечерний Ургант» его сделал уникальным журналистом, телеведущим особенного проекта, которого ранее не было никогда и больше не будет», — пишет Яна в личном микроблоге.

Артистка также предположила, что у юмориста просто «сдают нервы». Она поддержала Вячеслава Манучарова, который ранее опубликовал ответ Ивану.