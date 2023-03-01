Продюсер РФ Бояков проинформировал, что не так с певицей Земфирой и Сергеем Шнуровым

Продюсер и режиссер Эдуард Бояков высказался касательно политической и гражданской позиции некоторых российских звезд. По его мнению, в РФ не достаточно сформирована политика по замене антипатриотических «культурных героев».

В частности, Земфира (в России признана иностранным агентом) продолжает за рубежом выступать. В РФ ее новый статус не демонстрирует противоречие между той позицией, которую она заняла, и интересами простого народа. То, что певицу «выдавливают» из концертов и различных программ на ТВ, Бояков считает правильным.

Упомянул режиссер Сергея Шнурова, которого считает очень хитрым. Из-за этого в любой момент музыкант готов из скандального артиста стать солидным человеком.

«Шнур? Совсем театрально-шутовской медийный феномен. Умный, продуманный, продвинутый, конъюнктурный, хитрый. Когда надо, то перестанет материться, когда надо, начнет в галстуке рекламировать корпорацию, когда надо, в трусах будет «косить» под участника AC/DC», - сказал режиссер и добавил, что хотя Шнур очень популярен, он не является главным артистом в стране и не является голосом ее нации.