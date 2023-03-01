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Продюсер Рудченко языковым барьером объяснил провал сбежавших из РФ артистов на Западе

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Продюсер Рудченко языковым барьером объяснил провал сбежавших из РФ артистов на Западе
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Фото из открытых источников

Российские артисты не смогут добиться на Западе успехов, так как столкнутся с иным менталитетом и языковым барьером. Такое заявление принадлежит продюсеру Павлу Рудченко.

Критик уверен в том, что европейцам предлагаемый российскими музыкантами контент не нужен. В РФ многие эмигранты добились успехов, однако в странах Запада им не удастся повторить этот опыт, поскольку восприятие у людей совсем иное.

«Артистов сразу же предупреждали, что аудитория их находится в России. Благодаря ей они смогли получить рекламные контракты. На Западе творческую карьеру придется с нуля выстраивать», - сказал эксперт.

Российские артисты, которые осудили СВО, покинули родную страну в поисках лучшей жизни. Лишившись огромных денег, они столкнулись с трудностями, которые разделили их жизни на «до и после». Многие уже пожалели о своих высказываниях и не прочь вернутся на родину.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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