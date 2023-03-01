Режиссер Рэтнер сравнил российский кинофильм «Вызов» с американским блокбастером «Армагеддон»

Американский кинорежиссер Бретт Рэтнер сравнил российский художественный фильм «Вызов» своего коллеги Клима Шипенко с такими популярными картинами как «Гравитация» и «Армагеддон».

В своих социальных сетях Рэтнер восхитился драмой «Вызов», снятой в космосе. Он отметил, что лента его поразила. Кинодеятель сравнил работу Шипенко с такими всемирно известными блокбастерами как «Армагеддон» режиссера Майкла Бэя, а также «Гравитация» режиссера Альфонсо Куарона.

«Поздравляем Клима Шипенко, его съемочную группу и актеров! Горжусь, что имею друга, такого великого и талантливого режиссера, и космонавта в придачу!» — сказал он.

Нелишне напомнить, часть съемок «Вызова» проходила на борту МКС (Международная космическая станция). Главную роль в полнометражном фильме исполнила Юлия Пересильд. Оператором проекта является Клим Шипенко.

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