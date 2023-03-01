Родившую Ольгу Орлову заподозрили в злоупотреблении спиртными напитками

Ольга Орлова недавно во второй раз стала мамой замечательной девочки. Дочь артистки появилась путем кесарево сечения.

Певица не скрывает подробностей личной жизни. В своём блоге в соцсети ведущая активно и часто рассказывает о дочери, о своем самочувствии, и о том, как проходит адаптация после выписки домой.

При этом в последнее время подписчики начали замечать неладное. Они подозревают, что Ольга злоупотребляет спиртными напитками. Это, по мнению фанатов, проявляется в поведении теледивы на камеру. Некто из поклонников задал Орловой прямой вопрос насчет выпивки.

Молодая мама в свою очередь заверила, ни о каком спиртном не может быть речи и призналась, что открыть алкогольный сезон планирует 8 марта. Пока в мыслях нет ничего подобного, поскольку все ее мысли заняты новорожденной малышкой.