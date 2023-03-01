Шахназаров рассказал о неудачной попытке оскорбившей РФ Вайкуле подзаработать в Москве

Лайма Вайкуле попыталась приехать в Москву для выступления на корпоративе, чтобы подзаработать деньги, однако ей в грубой форме отказали. Об этом заявил Михаил Шахназаров.

По информации публициста, недавно руководству столичной концертной площадке поступило предложение о выступлении латвийской певицы на одном частном мероприятии. Но топ-менеджмент резко дал понять, что он не будет терпеть у себя Вайкуле.

«Недавно владельцу московской площадке говорят: "Не будешь против, если на корпоративе выступит Лайма?". Он сказал: "Нет". И послал на три буквы. Заработать в РФ она не прочь», - отметил Шахназаров.

Как считает журналист, у Вайкуле в России есть влиятельные покровители, которые пытаются организовать возвращение исполнительницы «Вернисажа» к прежним доходам. Пока что противникам СВО приходится выступать в Израиле, где большинство зрителей составляют иные звезды, сбежавшие из страны. Михаил пошутил, что артисты ходят друг к другу на концерты, которые в условном Тель-Авиве являются «уровнем сельского ДК».

«Кто пойдет в Тель-Авиве на Вайкуле? Там слушают израильских артистов, которые ранее были очень приличными. Там с внешностью и голосами все отлично. У нас что, есть эстрада?» - резюмировал Шахназаров.