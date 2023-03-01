Уехавшие из РФ звезды жалуются и плачут из-за отсутствия заработка

У многих сбежавших из РФ звезд на родине были поклонники, огромные доходы, но они решили поискать счастья за границей. Пугачева, Галкин*, Покровский*, Панин, Быков*, Земфира, Хаматова, Литвинова, Милохин, Макаревич*, Шац*, Моргенштерн*, Смольянинов*, Лазарева* рассчитывали, что на чужбине им будет спокойнее, но надежды не оправдались.

Больше всего наделала шума Примадонна, которая оставила замок в Грязи и квартиры в Москве и уехала в Израиль. Молодой муж пытается содержать звездную супругу и детей, хотя его гонорары в разы меньше. Сбежавший в Испанию Алексей Панин в РФ зарабатывал по 2-3 тысячи долларов в день, а теперь денег ему едва хватает на еду и бензин.

Работы у Татьяны Лазаревой нет. С мужем Михаилом Шацем она не разведена, он в Израиле, но они не общаются. Шац давно пожалел об эмиграции, и не против вернуться на родину. Оба сильно страдают.

Чулпан Хаматова укатила в Латвию. Однако на профессиональной сцене актрису постигла творческая неудача. Ходят слухи, что за год она не освоила латышский язык, поэтому Новый Рижский театр отменил постановку с ее участием. До этого артистка пожаловалась, что денег мало, а российские карты в стране не принимают.

Семен Слепаков уехал в Израиль. Слушать на земле обетованной его не очень хотят. А у него в РФ долг в размере 19 млн рублей!

* - Признан иноагентом