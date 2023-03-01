Уехавшие из РФ звезды жалуются и плачут из-за отсутствия заработка

Несмотря на то, что последние месяцы свердловчане жалуются на большие суммы в квитанциях ЖКХ, остались граждане, которые могут рассчитывать на скидки
МЧС развернуло пункт помощи возле многокилометровой пробки на Пермском тракте. Движение транспорта затруднено второй день. Некоторые уральцы в
О том, как дожить до 100 лет, при этом быть бодрым и здоровым рассказал уральский врач. Он сообщил о чекапе для тех, кому исполнилось 45. По словам
Певец Ярослав Дронов (Shaman) заявил, что «некий гражданин» написал обращение в УМВД по Тульской области о проверке его песни «Я русский» на
В сеть просочилось первое фото краба Себастьяна из полнометражного ремейка "Русалочки" с живыми актерами. Маленький ракообразный Ариэль в исполнении
Певица и ведущая Ольга Орлова более двух недель назад стала мамой. Она родила второго ребёнка. Беременность звезды была долгожданной, а сами роды
В небе над Санкт-Петербургом действительно был обнаружен неопознанный летающий объект. Именно из-за него 28 февраля закрыли воздушное пространство.
На вопросы местных жителей о том, сколько времени будет занимать перепрограммирование счетчиков на свет, ответил Николай Смирнов, министр энергетики
Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал назначение главой петербургского «Манежа» Анны Яловой, которая является родственницей бывшего президента
Дорожники проанализировали причины гигантской пробки, образовавшейся на Пермском тракте (на федеральной трассе P-242) вечером в воскресенье, 26