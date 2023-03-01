В Чечне призвали извиниться Сокурова за свои слова об отсутствии интереса к культуре на Кавказе

Хава Ахмадова, заслуженный деятель искусств Чечни, призвала режиссера Александра Сокурова извиниться за свои слова об отсутствии интереса к культуре на Кавказе. По мнению Ахмадовой, кинодеятель, который несколько раз бывал в регионе, не мог составить реальную картину о том, что именно местным жителям интересно.

«Жаль, что в таком возрасте, когда должна увеличиваться мудрость, человек позволяет себе подобные высказывания. Все, что было им сделано, все то талантливое, хорошее и интересное – все зря, если человек делает такое высказывание», — возмутилась Ахмадова.

Напоминаем, Сокуров на днях заявил, что все попытки показывать работы молодых режиссеров Кавказа блокируют местные прокатчики. Ему сложившаяся ситуация напомнила «колонизаторскую форму поведения», когда жителям навязывают чуждую культуру.