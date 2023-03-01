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В Чечне призвали извиниться Сокурова за свои слова об отсутствии интереса к культуре на Кавказе

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В Чечне призвали извиниться Сокурова за свои слова об отсутствии интереса к культуре на Кавказе
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Фото из открытых источников

Хава Ахмадова, заслуженный деятель искусств Чечни, призвала режиссера Александра Сокурова извиниться за свои слова об отсутствии интереса к культуре на Кавказе. По мнению Ахмадовой, кинодеятель, который несколько раз бывал в регионе, не мог составить реальную картину о том, что именно местным жителям интересно.

«Жаль, что в таком возрасте, когда должна увеличиваться мудрость, человек позволяет себе подобные высказывания. Все, что было им сделано, все то талантливое, хорошее и интересное – все зря, если человек делает такое высказывание», — возмутилась Ахмадова.

Напоминаем, Сокуров на днях заявил, что все попытки показывать работы молодых режиссеров Кавказа блокируют местные прокатчики. Ему сложившаяся ситуация напомнила «колонизаторскую форму поведения», когда жителям навязывают чуждую культуру.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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