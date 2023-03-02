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Китайские СМИ пишут о позиции ЕС по отношению к Китаю

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Китайские СМИ пишут о позиции ЕС по отношению к Китаю
В Мире
Фото из открытых источников

Китайские СМИ пишут о позиции политического руководства государств европейского союза по отношению к официальному Пекину. Они сообщают, что это отношение достаточно неоднозначное и до сих пор в европейском союзе не сформировалось общее согласованное мнение. СМИ пишут, что это связано с многолетней политикой китайского политического руководства по выстраиванию сотрудничества с европейскими государствами.

Например, отмечается, что политические власти Франции и Германии настроены на продолжение сотрудничества, как и менее крупные государства ЕС. Ранее сообщалось, что политическое руководство США выступило против позиции официального Пекина по отношению к Российской Федерации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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