Ган сделал заявление о дипломатической позиции Китая

Руководитель китайского внешнеполитического ведомства Цинь Ган сделал заявление о позиции политического руководства Китая по украинскому кризису. Заявление он сделал в ходе переговоров с руководителем российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в Индии, где собрались на официальные мероприятия руководители внешнеполитических ведомств государств большой двадцатки.

Ган заявил, что официальный Пекин выступает против политики двойных стандартов. Он подчеркнул, что китайское политическое руководство также выступает против санкционной политики, которую проводят западные государства.