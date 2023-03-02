Актер РФ Георгий Мартиросян опроверг сообщения о своей госпитализации из-за воспаления

Российский актер театра и кино Георгий Мартиросян опроверг информацию, которая появилась на днях в СМИ, о своей госпитализации. Как отметил артист, с ним «все хорошо. А в одно из лечебных учреждений столицы он зашел для «определения момента здоровья».

Нет, меня не госпитализировали. Просто, как говорится, зашел, чтобы один момент здоровья определить, все. Так что не переживайте, все нормально, — сказал актер.

Напомним, 2 марта Telegram-канал «112» написал, что 75-летний Мартиросян, который известен российскому зрителю по ролям в фильмах «Любить по-русски», «Пираты XX века», «Ворошиловский стрелок», был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник. По информации канала, у артиста якобы началось воспаление, которое потребовало «немедленного вмешательства урологов».



