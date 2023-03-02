Актриса Агата Муцениеце объяснила, почему она не нравится многим

Вчера свой 34 день рождения отпраздновала самая популярная и самая обсуждаемая актриса России Агата Муцениеце. В столь важный для день звезда российского кинематографа решила обратиться к самой себе.

Как отметила артистка, несмотря на большое количество критики со стороны иных людей, она всегда продолжает двигаться вперед.

«Много раз пытались тебя убедить, что ты плохая актриса, плохая жена, плохая мать, плохой человек, все они ошиблись. Как прекрасно сейчас осознавать, что у них не получилось в этом всем тебя убедить. Ты по прежнему оставалась верной себе», — пишет Муцениеце в личном блоге.

Действительно, актриса неоднократно доказывала не только обществу, но и самой себе, что она талантливая актриса, прекрасная жена, хорошая мама. Агата регулярно работает над собой, причем не только в физическом плане, но и в эмоциональном и духовном.