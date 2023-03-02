Филипп Киркоров выразил благодарность всем своим критикам из телевизора

Филипп Киркоров пояивлся на Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2022». Поп-король дал большое интервью представителям прессы.

По словам певца, он не смотрит телевизор, поскольку не хочет лишний раз нервничать из-за критики в свой адрес. При этом певец выразил благодарность хейтерам, ведь именно они влияют на его популяризацию. Киркоров отметил, что критики пользуются его славой.

«Говорят какую-то ерунду и чушь про меня для того, чтобы к своему нулю прибавить мою единицу, став на две секунды славы десяткой, вспомнив о Киркорове», — отметил артист.

Филипп Бедросович также добавил, что он не держит зла и прощает всех критиков из телевизора, ведь хорошо понимает желание последних искупаться в лучах его славы:

«Неважно: хорошо вспомнили или плохо. Я за любой кипишь, за любое упоминание своего имени».